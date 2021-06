6 luglio, inaugurazione del Palazzo Comunale Umbertide dopo 5 anni lavori

6 luglio, inaugurazione del Palazzo Comunale di Umbertide dopo 5 anni di lavori

Si svolgerà martedì 6 luglio alle ore 10 in Piazza Matteotti la cerimonia di inaugurazione del Palazzo Comunale di Umbertide. Il Municipio, per cinque anni, è stato interessato da lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico.

Il graduale ritorno degli uffici e dei servizi presso la Residenza Municipale, che a causa dei lavori erano stati trasferiti in altre sedi, è iniziato gradualmente nel mese di ottobre dello scorso anno ed è terminato nel mese di aprile con il ritorno della Farmacia Comunale 1 nella sua storica sede di piazza Matteotti.

Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco Luca Carizia, membri dell’Amministrazione Comunale e i rappresentanti delle ditte che hanno seguito i lavori. All’inaugurazione è stata invitata la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, insieme ad autorità civili, militari e religiose.

“Sarà una giornata di festa per la nostra città e per tutti gli umbertidesi che rivedranno aperta la porta principale del nostro Comune dopo un lustro di lavori – afferma il sindaco Luca Carizia – La cerimonia di inaugurazione del Palazzo Comunale avviene in un periodo significativo in cui, dopo i periodi più duri e difficili della pandemia, si torna gradualmente alla vita e c’è molta voglia di rinascita. L’invito che rivolgo ai nostri concittadini è quello di partecipare, rispettando tutte le precauzioni anticontagio, a questo giorno importante per la comunità umbertidese”.