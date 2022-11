Search for: Search Button

42esima edizione Mostra del Tartufo Bianco: boom di presenze

“Boom” di turisti e presenze a Città di Castello per la quattro giorni dedicata alla “trifola” regina incontrastata della cucina vero e proprio traino di un intero settore, quello agro-alimentare con tante prelibatezze in vetrina. La 42°edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco organizzata dall’Associazione Mostra del Tartufo, dal Comune di Città di Castello con il sostegno del Gal Alta Umbria, ha chiuso i battenti con un riscontro assolutamente positivo per tutto il territorio facendo registrare il “tutto esaurito” nelle strutture ricettive e nei ristoranti della città. “Un’edizione ricca di appuntamenti ed eventi collaterali, che, hanno creato un vero contenitore di promozione del patrimonio agroalimentare e delle eccellenze enogastronomiche dell’Alto Tevere Umbro attirando in città turisti da ogni parte d’Italia e non solo, a dimostrazione del grande potenziale di crescita che manifestazioni come questa possono portare alla comunità”, ha precisato l’assessore al Commercio e Turismo, Letizia Guerri, per un primo bilancio a “caldo”: “entro breve verrà presentata la prossima edizione 2023, alla quale si sta già lavorando per un programma sempre più coinvolgente e ricco di novità”.

Tra i momenti più divertenti della kermesse, anche una simpatica “Sfida della Tagliatella” tra i produttori del tartufo, Giuliano Martinelli, Marco Penna e Cristian Zanelli, inedita occasione per parlare della tradizione della cerca e della cavatura del tartufo e per dare ai tanti appassionati presenti, suggerimenti utili per la conservazione e l’utilizzo in cucina della pregiata trifola. Chiusura col “botto” dunque con una giornata densa di iniziative di livello nazionale che hanno richiamato un gran pubblico e buongustai da ogni parte d’Italia e dall’estero. Applausi e richiesta di “bis” al giovane chef, Andrea Cesari (docente presso il Centro di Formazione Professionale “G.O. Bufalini”) che all’ora di pranzo nell’area Show Cooking ha proposto una degustazione sulle “mille facce dei legumi al profumo di trifola”, nell’ambito del progetto Degustibus del Gal Alta Umbria. Subito dopo nel primo pomeriggio tante persone hanno preso parte, presso l’area dei laboratori del gusto, in via San Antonio alla cerimonia dei “venti anni di attività dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto “IIS Patrizi-Baldelli-Cavallotti, con un ospite d’eccezione, Andrea Restuccia, campione del mondo di pasticceria 2021, che ha proposto veri e propri capolavori “dolci” irresistibili al palato. “Nel 2002, dopo accese discussioni in seno agli organi deputati alla programmazione della rete scolastica regionale, nasce con grande soddisfazione della città, per opera dell’allora Preside Pasquale La Gala , il nuovo indirizzo Enogastronomia presso il Cavallotti di Città di Castello ed oggi si festeggiano i vent’anni della scuola ma soprattutto i 2000 ragazzi e ragazze di un territorio molto più ampio dell’Alta Valle del Tevere, diplomati in uno dei percorsi dell’istituto, quello di cucina , sala o accoglienza turistica”, ha dichiarato la Dirigente Scolastica, Marta Boriosi, nel ringraziare la squadra dell’alberghiero: il Prof. Lamberto Crulli, vicedirettore d’orchestra, Luca Zara coordinatore e docente sin dalla prima ora del neonato alberghiero di Città di Castello, insieme agli amici Emanuele Ascani che ha scelto con passione la via della dedizione ai giovani, Gessica Cii con i suoi ragazzi in smoking, e ancora Marco Arrabito, Sara Sensi , Luca Datteri, Diego Celestini e molti altri ancora”.

“Oggi – ha concluso Boriosi – celebriano questo evento con il sindaco Luca Secondi e l’assessore Letizia Guerri con un ospite di eccezione, Andrea Restuccia, campione mondiale della pasticceria a Lione nel 2021, a testimonianza che la costante ricerca della perfezione e dell’equilibrio armonioso tra gusto ed estetica porta a meritare il gradino più alto del podio”. Grande successo anche per l’esibizione della coordinatrice delle “Lady Chef”, Alessandra Baruzzi, che, assieme alla pluripremiata “sfoglina” Albarosa Zoffoli, giudice internazionale di cucina conosciuta anche come “Miss Tagliatella” ed insignita con il Leone d’Oro di Venezia, hanno dato sfoggio della loro bravura tirando la pasta fresca al mattarello con il tartufo bianco. Un coinvolgente cooking show a quattro mani. Nelle giornate della manifestazione si sono svolte anche Masterclass gratuite di vino e birra organizzate da A.I.S. Umbria (alla presenza del Presidente nazionale A.I.S. Sandro Camilli e la delegata comprensoriale Tiziana Croci) presso l’ex chiesa di San Sebastiano in via Sant’Apollinare. La manifestazione ha potuto contare anche sulla partecipazione attiva di Slow Food, nell’Area Green dedicata al “Km Zero” presso il Loggiato Gildoni, dove ogni giorno sono stati organizzati laboratori e degustazioni con i presidi gastronomici del territorio. Successo e tante richieste di partecipazione dei più piccoli al laboratorio didattico (un mini bosco allestito in piazza Andrea Costa) finalizzato a far conoscere ai bambini la cerca del tartufo con i cani grazie alla regia impeccabile dell’Associazione Tartufai Altotevere con il suo presidente Andrea Canuti in testa.