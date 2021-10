38^ Convention Narcotici Anonimi Italia, in programma dal 29 ottobre

Il 29, 30 e 31 ottobre 2021 si terrà, nella splendida cornice della città di Assisi, la 38° Convention Nazionale di Narcotici Anonimi, presso l’hotel Domus Pacis, piazza Porziuncola 1. L’apertura dell’evento che si svolgerà venerdì 29 ottobre alle 15,30.

Dopo la cerimonia iniziale infatti potrete fermarvi per una riunione di NA aperta a tutti: parenti dei membri, Professionisti, Istituzioni, Comunità, mezzi di comunicazione, scuole e operatori sanitari. Un’occasione per vedere dal vivo com’è e come funziona il nostro programma.

L’Associazione Narcotici Anonimi nasce nel 1953 su ispirazione degli Alcolisti Anonimi, di cui condivide il programma, per aiutare i tossicodipendenti ad astenersi dall’uso di qualsiasi tipo di droga. Attualmente siamo presenti in 144 Paesi e teniamo più di 70.000 riunioni nel mondo. In Italia si contano 120 gruppi in diverse regioni. In Umbria abbiamo una sede a Terni.

L’intento di questo invito è quello di far conoscere la nostra Associazione come una risorsa per la società ed il suo valore terapeutico nel contrastare il problema della tossicodipendenza.

Per qualsiasi delucidazioni e / o ulteriore informazione, non esiti a contattarci telefonicamente al numero 338 6179515 (P.R.), via email all’indirizzo pr@na-italia.org, può visitare il nostro sito www.na-italia.org, Le alleghiamo comunque un breve opuscolo informativo su Narcotici Anonimi.