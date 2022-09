Search for: Search Button

32 buste con oltre 14 kg di marijuana era coltivata a Città di Castello

32 buste con oltre 14 kg di marijuana a Città di Castello, denunciata una 58enne del posto. E’ l’ultima operazione dei carabinieri tifernati che hanno operato anche con il supporto dell’elicottero del 13/esimo nucleo di Rieti. Grave il reato contestato alla donna, indagata infatti per avere detenuto all’interno della propria abitazione rurale, l’ingente quantitativo di droga.

La cannabis era coltivata in una coltivazione in un terreno nei pressi della casa dove, dall’elicottero dell’Arma, sono stati individuati e poi rinvenuti 193 arbusti di marijuana.

L’intervento è maturato in un’attività di monitoraggio svolto nel corso di un sorvolo che, a nord ci Città di Castello, aveva rilevato la presenza di una coltivazione sospetta, immediatamente segnalata ai colleghi della Compagnia tifernate.

Le piantine di cannabis

Le piantine di cannabis erano alte tra i 70 centimetri e il metro di altezza. I controlli quindi sono stati estesi all’abitazione della 58enne, dove i Carabinieri hanno rinvenuto le 32 buste dove è stata trovata la cannabiscannabisCannabis L., 1753 è un genere di piante angiosperme della famiglia delle Cannabacee. Secondo la classificazione attualmente accettata il genere comprende un'unica specie, Cannabis sativa. Altre specie riconosciute in passato, C. indica e C. ruderalis, sono attualmente considerate come mere varianti fenotipicheessiccata e pronta per essere venduta.

Una coltivatrice diretta

La donna, che in realtà era una coltivatrice diretta e che ha esibito una recente comunicazione sull’avvio di una coltivazione ad uso industriale, non ha saputo esibire nessun contratto o rapporto negoziale con acquirenti.

THC (tetraidrocannabinolo)

Nelle prossime settimane saranno dirimenti gli esami di laboratorio, tramite i quali sarà possibile verificare se la concentrazione di THC (tetraidrocannabinolo) presente nella sostanza sequestrata, è effettivamente quella prevista dalla normativa.