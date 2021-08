21 e 22 agosto, gli eventi collaterali del 54° Festival delle Nazioni

Nel fine settimana ‘inaugurale’, il cartellone degli eventi collaterali del 54° Festival delle Nazioni è ricchissimo di eventi da non perdere. Si comincia sabato 21 agosto alle ore 17.30, con la presentazione del nuovo saggio di Venanzio Nocchi, Il «segreto» di donna Anna (Nuova Prhomos, 2021): una approfondita ricerca sulla conturbante figura di donna Anna, tra i soggetti drammaturgici centrali del Don Giovanni di Mozart-Da Ponte. La presentazione si svolgerà nel Salone gotico del Museo del Duomo grazie alla collaborazione del Festival delle Nazioni con il Museo Diocesano.

Da non perdere sarà poi l’ormai tradizionale concerto all’alba, che quest’anno si terrà nel Parco di Villa Montesca nella mattina di domenica 22 agosto. Ne sarà protagonista l’Ensemble d’archi Novamusica che, sotto la direzione di Laureta Cuku Hodaj, eseguirà musiche di Vivaldi, Mozart, Grieg, Brahms, Smetana, Šostakovič, Pachelbel e Strauss. Il concerto comincerà alle ore 6.00 ma per chi volesse raggiungere il luogo dell’evento a piedi, l’appuntamento è alle ore 5.00 al parcheggio Raniero Collesi di viale Nazario Sauro. L’evento è realizzato dal Festival delle Nazioni in collaborazione con il CAI Altotevere.

Ritorna il ‘palco mobile’ Cricket PE30: lo speciale ‘veicolo musicale’ eco-friendly tornerà a diffondere la musica live per le strade di Città di Castello. La prima delle sue corse è in programma sempre domenica 22 agosto, quando partirà alle ore 18.30 da piazza Matteotti per approdare alle ore 19.00 in piazza Gabriotti trasportando la musica del Papillon Vintage Trio, la band formata da Andrea Valbonetti alla voce, Iacopo Rossi a chitarra acustica e voce e Ivan Elefante alla tromba: il gruppo – che altri non è che la formazione ridotta della band anghiarese Papillon Vintage Band, energica e ultra-retrò swing band attiva dal 2017 – sarà capace di offrire un repertorio con la più bella musica italiana degli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta in chiave swing, arrangiando e riadattando i brani in modo davvero unico, dal Duo Fasano a Natalino Otto, passando per il Quartetto Cetra e il Trio Lescano, fino ad arrivare a Fred Buscaglione e ad altri autori, cantanti e crooner di quell’epoca. Il Cricket PE30, un mezzo completamente elettrico ed equipaggiato con batterie TAB, è stato realizzato grazie alla sinergia tra Toyota Material Handling Italia, TAB Italia, Simai e K-ARRAY.

Il celeberrimo dipinto di Edvard Munch, L’urlo – l’opera che in una sola immagine incarna il dramma esistenziale dell’uomo moderno – sarà protagonista di un’installazione video-musicale site specific dal titolo Skrik. L’evento si terrà nei suggestivi locali della Tipografia Grifani Donati il 22 agosto alle ore 21.00 (sarà il terzo evento collaterale di questa domenica) e offrirà ai visitatori un percorso sonoro e visivo ispirato alla produzione del grande artista norvegese e scandito dalle musiche di Ketil Bjørnstad. Per partecipare è necessario prenotare entro il 21 agosto, telefonando al numero 340 0521116.

