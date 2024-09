1° Trofeo Rezzesi – Memorial Renato Amantini: Una Ritorno Atteso

Sabato 21 settembre torna in Umbria una manifestazione ciclistica di grande importanza con il 1° Trofeo Rezzesi – Memorial Renato Amantini. Questo evento, che si svolgerà come gara a cronometro, è valido come Campionato Regionale Umbro e coinvolgerà diverse categorie di giovani atleti. Dopo una pausa di tre anni, la gara, che si era conclusa nel 2020 a causa della pandemia, segna il ritorno di un appuntamento molto atteso nel mondo del ciclismo giovanile.

La manifestazione di quest’anno vedrà competere atleti delle categorie Under 23, Juniores M/F, Allievi M/F ed Esordienti M/F. Il percorso della gara riproporrà i tracciati utilizzati durante i Campionati Italiani del 2020, attraversando i comuni di Città di Castello, Citerna e San Giustino. Le categorie Under 23 e Juniores percorreranno strade che si snodano attraverso questi territori, con partenze e arrivi situati in Via Elio Vittorini a Cerbara. Allievi e Esordienti, invece, gareggeranno esclusivamente nel comune di Città di Castello, includendo passaggi a Piosina, luogo caro al compianto Renato Amantini.

La gara rappresenta una continuazione del lavoro svolto dal Gruppo Sportivo Rezzesi, fondato da Pietro Rezzesi e Renato Amantini dal 1974 al 1989. Questo storico gruppo ha ottenuto numerosi successi nelle categorie dilettanti e juniores, formando atleti e sportivi di alto livello. La famiglia Rezzesi, con il sostegno di Alessandro Rezzesi, ha deciso di riprendere l’organizzazione di questa corsa per onorare la memoria di Renato Amantini e per rivitalizzare i valori del ciclismo di una volta.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’A.S.D. Sport Event Cycling, presieduta da Enzo Amantini, e gode del patrocinio della Regione Umbria, della Provincia di Perugia e dei comuni coinvolti. Inoltre, l’evento ha il supporto di diversi sponsor, tra cui Rezzesi e Spedire. Il quartier generale dell’evento sarà situato a Cerbara, presso il Centro Congressi in Via Elio Vittorini, con la segreteria gestita da Francesca Cesarini e la direzione di corsa affidata a Marino Casini e Luca Giovagnoli.

Durante la conferenza stampa di presentazione, tenutasi nella Sala Consiliare del Comune di Città di Castello, sono intervenuti diversi rappresentanti istituzionali. Riccardo Carletti, assessore allo sport del comune di Città di Castello, ha elogiato l’organizzazione per la sua capacità di richiamare l’attenzione nazionale su Città di Castello. Stefano Veschi, sindaco di San Giustino, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità locale e per la celebrazione della figura di Renato Amantini. Enea Paladino, sindaco di Citerna, ha espresso la sua soddisfazione per l’inclusione del territorio nella gara, sottolineando il valore della manifestazione per i giovani ciclisti.

Enzo Amantini, presidente dell’A.S.D. Sport Event Cycling, ha espresso il suo entusiasmo per la ripresa della gara, evidenziando come il Trofeo rappresenti una continuazione della tradizione ciclistica della famiglia Rezzesi e un tributo a Renato Amantini. Massimo Alunni, presidente del Comitato Regionale Umbro, ha sottolineato l’importanza della gara per il movimento ciclistico regionale, evidenziando il valore storico e sportivo dell’evento.

La ripresa del 1° Trofeo Rezzesi – Memorial Renato Amantini rappresenta non solo un ritorno alla normalità dopo la pandemia, ma anche una celebrazione della passione per il ciclismo e un’occasione per mettere in luce i talenti del futuro in Umbria.